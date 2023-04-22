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Під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

21 квітня 2023 року - 14:21

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині. 

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував учасників засідання про плани ворога на найближчий період.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов та командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Крім того, члени Ставки продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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