Під патронатом Олени Зеленської почалася друга зміна у реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp громадської ініціативи Gen.Ukrainian

У реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp в Іспанії розпочалася друга зміна. Засновник табору – громадська організація Gen.Ukrainian, робота якої спрямована на лікування дитячих психологічних травм, спричинених війною Росії в Україні, та мінімізацію їхніх наслідків у майбутньому. Gen.Ukrainian об'єднує приватних осіб і меценатів. Допомога дітям надається з ініціативи та коштом українських доброчинців. Проект реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Цього разу реабілітацію в Gen.Сamp пройде 31 дитина віком від 6 до 11 років із Київської та Чернігівської областей, Маріуполя, Харкова та Бахмута. Усі ці діти стали свідками воєнних злочинів.

90% дітей – це ті, хто пережив втрату одного або двох дорослих. Половина з них стали свідками загибелі батьків або були присутні на страті, перебували в автомобілі, який потрапив під розстріл.

Зокрема, до табору вирушив Андрій із Чернігівщини. Під час евакуації на автомобіль його родини наїхав БТР. Хлопчика вдалося врятувати – його непритомного витягли з авто, а батьки та інші родичі згоріли. Реабілітацію також проходитимуть Богдан із Бахмута – росіяни вбили його батька і вагітну маму – і Маргарита з Маріуполя, яка вижила під завалами будинку, де загинули всі її рідні.

10% групи – це діти, яких утримували в полоні у підвалі в селі Ягідному Чернігівської області. Вони спали стоячи, голодували, пережили знущання окупантів.

«Це боляче навіть переповідати. Це не лише трагедії – це історії зумисних тортур над нашими дітьми. Що вони зараз відчувають? Як їм пережити цей досвід? Саме тому наприкінці листопада стартувала друга зміна в освітньо-психологічному таборі Gen.Сamp. Діти, які стали свідками жахливих воєнних злочинів, на чиїх очах убивали батьків, хто дивом вижив під час спроби евакуації чи під ракетними обстрілами, отримують психологічну допомогу від провідних психотерапевтів, педагогів та тьюторів», – розповіла Олена Зеленська.

Авторка ідеї табору – підприємниця та громадська діячка Оксана Лебедєва, головна психологиня – Оксана Шльонська, кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт зі стажем понад 30 років, керівник центру «Рівновага» (Київ).

Якщо під час першої зміни в Gen.Camp українські психологи інтегрували в програму надбання світових практик для реабілітації дітей та власні розробки, то під час другої фахівці працюють за програмою, створеною українським автором. Вона має назву «Захищені любов’ю» й заснована на протоколах. Її підготувала Оксана Шльонська. У ній поєднані два напрямки світової психотерапії: когнітивно-поведінкова терапія й кататимно-імагінативна психотерапія.

У таборі Gen.Camp працюють п’ять психологів вищої категорії, включно з головним психологом проекту, п’ять тьюторів, два соціальних педагоги, які супроводжують сиріт. Терапевтична програма триває 21 день.

Глобальна мета Gen.Ukrainian – допомогти дітям подолати травми війни та їхні гострі прояви, навчитися жити у новій реальності й рости здоровими та сильними. Також передбачена просвітницька робота для батьків/опікунів маленьких українців. Компетентні психотерапевти Gen.Ukrainian навчають, як розпізнати в поведінці дитини ознаки психічних розладів, що з цим робити, як зарадити дитині та собі.

«Перша зміна табору стала неочікуваною для самих фахівців: діти почали усміхатися, мріяти, жити. Виявилося, що дитяча психіка може протистояти найважчим випробуванням за умови правильно підібраної терапії та вчасної допомоги», – розповіла перша леді.

Після закінчення реабілітації дітей у таборах громадська організація Gen.Ukrainian актуалізує наявні та розробить авторські програми лікування дитячої психотравми, що базуються на протоколі Міністерства охорони здоров’я України, і передасть їх МОЗ для подальшого лікування дітей, які зіткнулися з жахами війни.

«Усі ці місяці російського нападу українці здобувають досвід, якого не знає європейський світ ХХІ століття. Ніхто не був готовий до сучасного варварства. І найперше – діти, бо батьки ростили їх для любові й щастя, а не для тортур. Тож наше завдання зараз – повернути їм віру в любов і щастя, як і хотіли їхні батьки. І ми вже бачимо, що це нам вдається», – резюмувала Олена Зеленська.