Під патронатом Олени Зеленської завершилася друга зміна в реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp громадської ініціативи Gen.Ukrainian

У реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp громадської ініціативи Gen.Ukrainian завершилася друга зміна. Психологічну реабілітацію в Іспанії пройшла 31 українська дитина. Це діти, які втратили батьків, пережили окупацію, стали свідками вбивств під час російської агресії в Україні. Проект реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Терапевтична програма тривала 21 день.

Під час другої зміни реабілітацію в Gen.Сamp. пройшли діти віком від 6 до 11 років із Київської та Чернігівської областей, Маріуполя, Харкова й Бахмута.

90% дітей – ті, хто пережили втрату одного або двох близьких. Половина були свідками загибелі батьків або присутні на страті, перебували в автомобілі, який потрапив під обстріл.

10% групи – діти, які були в полоні в підвалі у селі Ягідне Чернігівської області. Вони спали стоячи, голодували, пережили знущання окупантів.

Зокрема, у групі – десятирічний Андрій із Чернігівщини. Під час евакуації на автомобіль його родини наїхав БТР. Хлопчика вдалося врятувати: непритомного його витягли з авто, а батьки та інші родичі, які перебували в автомобілі, згоріли. Реабілітацію в Gen.Сamp пройшов восьмирічний Богдан із Бахмута. Його родичі загинули внаслідок російських обстрілів.

«У таборі Богдан вішав біля свого ліжка намальований щит. Так не сниться погане і легше згадується те, що сталося. Він хоче стати військовим і захищати Батьківщину. Але поки що йому, Андрію, та всім дітям із таким страшним досвідом треба навчитися захищати себе від пережитого – заради власного майбутнього. Саме для цього й існує табір Gen.Сamp» – розповіла Олена Зеленська.

Якщо під час першої зміни в Gen.Camp українські психологи інтегрували в програму надбання визнаних для реабілітації дітей світових практик та власні розробки, то під час другої фахівці працювали вже за власноруч розробленою програмою, яку назвали «Захищені любов’ю».

Її підготувала провідний психолог проекту Оксана Шльонська – кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт зі стажем понад 30 років, керівник центру «Рівновага» в Києві. У програму інтегровані два напрямки світової психотерапії: когнітивно-поведінкова терапія й кататимно-імагінативна психотерапія.

Всього в таборі Gen.Camp працювали п’ять психологів вищої категорії, включно з головним психологом проекту, п’ять тьюторів, два соціальних педагоги, які супроводжували дітей.

«Працівники табору кажуть: вони не можуть змусити дітей забути війну. Але можуть – уже змогли за дві зміни табору – допомогти їм прожити цю травму й навчити їх жити з цим досвідом. Отже, попереду – нові зміни. Це означає – нові усмішки замість сліз. Пишаюся, що я є патронесою цього проекту, який повертає нам наших дітей, а їм самим – віру в життя та майбутнє, хоч би яким страшним було минуле», – зазначила перша леді України.

Після закінчення реабілітації дітей у таборі Gen.Camp ГО Gen.Ukrainian актуалізує наявні та розробить авторські програми лікування дитячої психотравми й передасть їх МОЗ України для допомоги дітям, які зіткнулися з жахами війни.

Засновник табору – громадська організація Gen.Ukrainian, робота якої спрямована на лікування дитячих психологічних травм, спричинених війною РФ в Україні, та мінімізацію їх наслідків у майбутньому. Gen.Ukrainian об'єднує приватних осіб та меценатів. Допомога дітям надається безкоштовно. Авторка ідеї табору – підприємниця та громадська діячка Оксана Лебедєва. Проект реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, Генерального консульства України в Барселоні, ГО «Безбар'єрність».