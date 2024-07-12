Підготовка безпекової угоди та повернення українських дітей: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії

Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

«Дякую за співчуття, висловлені з приводу російської атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Такі злочини доводять одне: ми потребуємо ще більше допомоги партнерів. І ми були б дуже вдячні, якби ви взяли на лікування до Ірландії українських дітей, що мають онкологічні захворювання і не можуть продовжувати лікування в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Саміту миру з боку Ірландії та розповів про кроки для реалізації його рішень, як-от проведення конференцій щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих.

Глава держави подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому. Лідери обговорили кроки для посилення уваги світу до злочину їхньої незаконної депортації Росією.

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит Прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року та посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, щоб мати змогу підписати її, відвідавши українську столицю.

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів.

Також обговорили продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці й переговорний процес нашої держави про вступ до ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в досвіді та консультативній підтримці Ірландії.