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Підготовка до зими та гуманітарна підтримка: в Офісі Президента відбулася зустріч із новою керівницею Офісу ECHО в Україні 

22 жовтня 2024 року - 20:29

Підготовка до зими та гуманітарна підтримка: в Офісі Президента відбулася зустріч із новою керівницею Офісу ECHО в Україні 

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зустрілася з новою керівницею генерального директорату Єврокомісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення в Україні (ECHО) Маріанною Франко.

Головна тема зустрічі – пріоритети гуманітарного реагування під час зими. Зокрема, обговорили ситуацію у прифронтових і деокупованих громадах та забезпечення основних гуманітарних потреб людей, які там проживають. 

Окремо Ірина Верещук подякувала за допомогу з боку Єврокомісії. Представники ECHО запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну. 

Ця організація працює в Україні з лютого 2014 року та відіграє важливу роль у координації гуманітарних питань. Лише з початку повномасштабного російського вторгнення країни ЄС надали допомогу майже на 108 млрд євро. Гуманітарна підтримка, яку фінансує Євросоюз, надходить через органи ООН, недержавні організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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