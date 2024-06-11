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Підготовка нових пакетів допомоги та зусилля для повернення українських дітей додому: Президент зустрівся з Прем'єр-міністром Канади

13 червня 2024 року - 21:04

Підготовка нових пакетів допомоги та зусилля для повернення українських дітей додому: Президент зустрівся з Прем'єр-міністром Канади

В Італії на полях саміту «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував за оборонну підтримку з боку Канади та підготовку майбутніх пакетів допомоги. Особливо він відзначив передачу броньованих евакуаційних машин та іншої бронетехніки, а також ініціативну позицію Канади щодо виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів.

«Ви були першою країною, яка почала просувати це питання. Дякую за ваш гучний голос. Сьогодні ми дуже близькі до цього рішення щодо 50 мільярдів. Вони допомагатимуть Україні не лише на полі бою, а й у відбудові. І від усієї нашої нації дякую за оборонну підтримку та зміцнення наших хлопців, відважних героїв на полі бою», – зазначив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо також обговорили безпекову ситуацію, співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

Особливу увагу приділили підготовці Глобального саміту миру та очікуваним результатам від нього. Глава держави подякував Джастіну Трюдо за підтримку Української формули миру та зусилля в залученні до участі в Саміті інших країн, передусім Глобального Півдня.

Крім того, лідери обговорили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де співголовують Україна та Канада.

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Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7

13 червня 2024 року - 17:24
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