Підготовлено хороший, сильний зміст військового пакета Плану перемоги – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про сьогодні. Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги.

Друге – провів нараду щодо нашого флоту F-16. Разом із командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені.

Разом із Прем’єр-міністром України заслухали сьогодні нові стратегії роботи двох урядових інституцій – Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства у справах ветеранів. Доповідали віцепремʼєр-міністр Кулеба та міністр Калмикова разом зі своїми командами. Стратегії амбітні, але головне, щоб люди реально відчували результати роботи міністерств і уряду загалом. Окремо обговорили з Денисом Шмигалем енергетичні та інші ключові питання.

Були доповіді щодо ситуації в Сумах та області. Після російських ударів по енергооб’єктах є відключення. Місто Суми, райони області. Зараз працюють ремонтні бригади. Створений Координаційний штаб. Я дякую всім, хто залучений до відновлювальних робіт: і енергетикам, і обласній владі, і місцевій владі, усім працівникам ДСНС.

І ще одне.

Сьогодні в Україні – День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами. І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий – рятувальник із Харківщини, сержант, уже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агудов – капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку, Донеччина. Володимир Морозов – майстер-сержант, Сумщина. У ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу й завжди активний у захисті людей. Андрій Житков – майстер-сержант, Донеччина. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає в евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун – майстер-сержант, Херсонщина. Вже 14 років у ДСНС, справді фахова людина. І сапери ДСНС України – це Олег Філіппов, це Микола Лінцов і Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам!

Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!