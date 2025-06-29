Підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка, одного з найкращих наших пілотів – звернення Президента

Дорогі українці.

Щойно підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка – українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки – було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. І більшість із них було збито. Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – справді важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам’ять!

Сьогодні ж підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватися. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.

І ще одне.

Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані – там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову. Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації, і я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти Росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності. Готуємо на наступному тижні нові, спільні з партнерами рішення щодо нашого захисту, нашої стійкості. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім, хто дбає про Україну, як про самого себе.

Слава Україні!