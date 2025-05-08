Підсумки засідання коаліції охочих, підтримка оборони України та вступу до ЄС: Володимир Зеленський провів переговори з Емманюелем Макроном

У Будинку Городецького Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави подякував Емманюелю Макрону за співлідерство в коаліції охочих та його особисті зусилля для об'єднання партнерів України, насамперед США та країн Європи.

Лідери обговорили результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання коаліції охочих, зокрема реалізацію рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон також приділили увагу наповненню пакета санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться.

Крім того, ішлося про актуальні оборонні потреби України й посилення ППО. Окрема увага – зміцненню співпраці в галузі оборонної промисловості.

Лідери також обговорили шлях України до членства в ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що наша держава розраховує на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів.