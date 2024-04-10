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Підтримка світом Української формули миру може сприяти обміну полоненими за принципом «всіх на всіх» – Андрій Єрмак 

12 квітня 2024 року - 23:00

Підтримка світом Української формули миру може сприяти обміну полоненими за принципом «всіх на всіх» – Андрій Єрмак 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся в Чернівцях із колишніми військовополоненими та рідними українців, які зараз перебувають у полоні в держави-агресорки – РФ. 

Очільник Офісу Глави держави розповів учасникам зустрічі про домовленість Володимира Зеленського провести перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. 

«Безумовно, цей форум буде без Росії, але все ж таки, коли сто держав це підтримують, це буде дуже сильним тиском на Росію. Один із головних пунктів – досягнення домовленості щодо обміну за принципом «всіх на всіх». Я думаю, що це буде серйозний поштовх для того, щоб ми все ж таки до цього дійшли. Тому що, ще раз вам скажу, для нас це дуже важливо. Ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших людей», – наголосив Андрій Єрмак. 

Під час зустрічі обговорили виклики, які поставали перед військовими в полоні. Керівник Офісу Президента запитав, якими були умови утримання, чи надавав допомогу персонал закладів і міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста, чи була змога отримувати звістки від рідних. 

Окремо зосередилися на реабілітації після звільнення: що слід поліпшити в цьому процесі, на чому зосередити увагу держави та профільних фахівців. 

«Мені дуже важливо почути від вас, як ви сьогодні живете, які у вас є питання, проблеми. Чи справді держава робить усе, на що ви заслуговуєте – як ви бачите з вашого досвіду й того, як відбувалося ваше повернення», – сказав він.

Також обговорили повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Керівник Офісу Глави держави зазначив, що для їх повернення Україна робить усе можливе: на кожній міжнародній зустрічі Президента, представників його Офісу, урядовців порушують це питання.
 

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