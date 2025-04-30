Підтримка України та підготовка до міжнародних заходів: в Офісі Президента відбулася зустріч із представниками дипломатичних місій країн Південно-Східної Європи

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із представниками дипломатичних місій країн Південно-Східної Європи. Були присутні посли Сербії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії, а також представники Болгарії, Греції, Молдови, Північної Македонії та Румунії.

Ігор Брусило поінформував про нічну масовану російську атаку ударними дронами, унаслідок якої найбільше постраждали Одещина, Харківщина та Сумщина. Від цього обстрілу загинули двоє людей і ще 15 постраждали.

«Ця чергова атака знову демонструє справжнє ставлення Росії до ініціативи припинення вогню та завершення війни. Своїми діями агресор укотре засвідчує повну зневагу до ключових принципів Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права», – наголосив він.

Ключова тема зустрічі – підготовка до багатосторонніх міжнародних заходів за участю лідерів країн Південно-Східної Європи. Зокрема, ішлося про саміт Європейської політичної спільноти в Албанії, Конференцію з відновлення України в Італії, а також Саміт перших леді та джентльменів в Україні.

Заступник керівника Офісу Президента подякував країнам регіону за допомогу Україні у військовій і гуманітарній сферах. Він також відзначив важливість двосторонньої співпраці, підтримку постраждалих унаслідок російської агресії українських дітей та реабілітацію воїнів.

«Ми дуже цінуємо солідарність і підтримку, яку демонструють країни Південно-Східної Європи щодо України. Багато з ваших держав мають власний досвід протистояння агресії та відбудови, який є надзвичайно цінним для нас. Посилення нашої взаємодії, особливо в гуманітарній сфері та в питаннях захисту дітей, має пріоритетне значення», – підсумував Ігор Брусило.