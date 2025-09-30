Президент:

30 вересня 2025 року - 21:33

останні новини

Підтримка України та зусилля для повернення дітей, яких викрала Росія: у Софії Київській відбулася зустріч Президента й Королівської принцеси Великої Британії Анни

1 жовтня 2025 року - 14:00

Президент зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які їх лікують, і привітав із Днем захисників і захисниць України

1 жовтня 2025 року - 13:35

Олена Зеленська зустрілася з Королівською принцесою Анною

1 жовтня 2025 року - 13:10

Президент присвоїв почесну відзнаку «Місто-герой України» 16 містам

1 жовтня 2025 року - 12:15

Фотогалерея
1 жовтня 2025 року - 12:30

1 жовтня 2025 року - 14:00

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Королівською принцесою Великої Британії Анною, яка перебуває з першим візитом в Україні після відновлення незалежності. Попередні два рази Принцеса Анна відвідувала Київ у 1973-му та 1990 році.

Зустріч відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Глава держави подякував Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. У Великій Британії майже 250 тис. українців, які були змушені залишити свій дім через російську агресію. У фокусі уваги королівської родини постійно перебуває питання допомоги їм.

Президент також висловив вдячність Королівській принцесі Анні за те, що вона відвідала ветеранів і поспілкувалася з ними. Володимир Зеленський зазначив: дуже важливо, що Її Королівська Високість опікується цим питанням.

Одна з ключових тем зустрічі – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави відзначив, що Сполучене Королівство бере активну участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Україна розраховує на подальшу підтримку всіх своїх ініціатив.

Принцеса Анна розповіла про зустріч із дітьми, яких вдалося повернути додому. Президент наголосив, що кожна дитина важлива й потрібно робити все для їх реінтеграції. Володимир Зеленський запросив Її Високість узяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, під час зустрічі обговорили реабілітацію українських воїнів, зокрема із залученням тварин, та методики, які використовуються для відновлення фізичного й ментального здоров’я пацієнтів. Також обмінялися думками щодо впровадження практик безбарʼєрності для повноцінної суспільної реінтеграції. Королівська принцеса Анна поділилася своїми враженнями від візиту до одного з таких реабілітаційних центрів у Бучі.

