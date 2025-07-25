Підтримка в переговорному процесі щодо членства в ЄС: Ігор Жовква провів брифінг для послів країн Північної Європи та Балтії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів країн Північної Європи та Балтії: Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Учасники обговорили підсумки третьої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ігор Жовква зазначив, що Україна вкотре продемонструвала налаштованість на конструктивний діалог і запропонувала російській стороні провести зустріч на рівні лідерів, щоб якнайшвидше закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Під час брифінгу детально йшлося про європейську інтеграцію України. Дипломати обговорили, яких зусиль варто докласти для того, щоб найближчим часом відкрити переговорні кластери щодо вступу України в ЄС. Наша країна розраховує на активну підтримку з боку держав Північної Європи та Балтії, зокрема Данії, яка зараз головує в Раді ЄС. Представники цих країн запевнили в тому, що продовжать робити все можливе для досягнення прогресу в переговорному процесі.

Ігор Жовква також зазначив, що Президент України Володимир Зеленський підготував законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів і посилить систему правопорядку.