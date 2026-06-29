Підтримка європейської інтеграції та безпекова співпраця: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, під час якої лідери обговорили очікування від ірландського головування в Раді Євросоюзу та пріоритетні напрями двосторонньої співпраці.

Глава держави подякував Ірландії за підтримку України протягом усіх років повномасштабного російського вторгнення.

«Ми знаємо, як сильно ви цінуєте статус своєї країни, нейтральний статус своєї країни, але при цьому під час цієї війни ви не залишилися нейтральними у почуттях – ви побачили чітко добро і зло й робите те, що необхідно, щоб усе ж таки наблизити мир», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про постійні російські атаки на Україну та щотижневі масовані удари. За словами Глави держави, є дані розвідки про підготовку Росією чергового такого удару цієї ночі.

«Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами – через близьких йому людей – передавали йому, що війну можна й треба закінчити та що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти наших сусідів, проти всієї Європи», – акцентував Володимир Зеленський.

Лідери обговорили додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни.

Окрема увага – двосторонній безпековій співпраці. Президент запропонував Ірландії укласти з Україною Drone Deal, яка дасть змогу побудувати дієве співробітництво щодо новітніх технологій, необхідних для забезпечення безпеки в сучасних умовах.

Детально говорили про пріоритети нашої країни під час ірландського головування в Раді ЄС. Мікхол Мартін акцентував, що Україна має стати членом Євросоюзу й Ірландія підтримає відкриття всіх переговорних кластерів.

«Україна сподівається досягти більшого прогресу щодо кластерів: відкрити п’ять кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки в безпековій співпраці. Це стосується передусім формату, який зараз ми пропонуємо, – європейської антибалістичної програми», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна сподівається на відчутну, вчасну та сміливу підтримку з боку партнерів, зокрема Європейського Союзу.

«Ми будемо працювати, щоб ви отримали фінансову та політичну підтримку – ту, якої потребує Україна для того, щоб боротися з російською агресією», – зазначив Мікхол Мартін.