Після домовленостей із лідерами про безпекове партнерство в їхню країну заходять компанії, а Україна отримує податки залежно від суми угоди – Президент

Безпекове партнерство рівня G2G (government to government) є першим рамковим договором, на основі якого в країну заходять компанії і ведуть перемовини. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».

За словами Глави держави, компанії обирає замовник і приватний сектор. Зараз в Україні є 200 дуже сильних оборонних компаній, 30 із яких – це світовий топ. Володимир Зеленський зазначив, що домовленості на рівні держави дають змогу наповнювати бюджет України. Натомість наша країна дає партнерам гарантію, що їхні фахівці будуть навчені, а зброя ефективно працюватиме.

«Тому що це бренд сьогодні – made in Ukraine. І дороговартісний. Я багато разів підкреслюю представникам приватного сектору: не забувайте, ціна цього продукту – не тільки гроші, технології, але й життя людей, які використовували ваш продукт», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що відкритий до формули: спочатку все треба експортувати на фронт, а після цього – у будь-яку з партнерських країн. При цьому пріоритет має надаватися країнам, які є найбільшими донаторами, і країнам, які постійно допомагають Україні під час війни фінансово, оборонно та політично.

Володимир Зеленський акцентував: із морськими дронами багато що вдалося не тільки завдяки українській оборонній галузі, а й допомозі партнерів. Велика Британія, Норвегія та Нідерланди як країни, що історично мають великий досвід розвитку свого морського флоту, допомагали Україні з деякими технологіями.

«Тобто коли ми говоримо про партнерські відносини й про наш експорт, треба також бути вдячними й не забувати, хто вам такий поштовх дав. Ми сьогодні 30 мільярдів вкладаємо в українську оборону. На 2026 рік це завдання, 30 мільярдів доларів. Сьогодні наша “оборонка” каже: ми вже готові виробляти об'єми на 60. Уявіть собі, що в цілому відбулося з українським оборонним сектором, із нашим ОПК. 30 мільярдів – усі ці гроші ми сьогодні привозимо від партнерів. І ці роки дали такий стрибок», – наголосив Президент.