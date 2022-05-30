Після важкої весни діти повинні мати змогу відпочити та оздоровитися – Олена Зеленська в інтерв’ю українським телеканалам

Дитячі табори цьогоріч запрацюють у тих регіонах України, де немає загрози безпосередніх бойових дій та вторгнення ворога. Про це розповіла перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю українським телеканалам.

«Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб», – зазначила Олена Зеленська.

Також, за її словами, тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном.

«Веду перемовини з першими леді, щоб улаштувати такі табори в різних країнах», – сказала дружина Президента України.

Олена Зеленська також розповіла про інші проекти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, якою вона займається останнім часом, до питань протезування та реабілітації тих, хто постраждав через війну.

«Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому теж переможемо», – переконана перша леді.