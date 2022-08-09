Після війни Україна стане центром побудови нової системи безпеки у Європі – Андрій Єрмак

Після закінчення війни Україна буде сильною державою – членом Європейського Союзу, навколо якої будуватиметься нова система безпеки у Європі, переконаний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я точно бачу Україну дуже сильною. Я бачу Україну, яка на довгі століття здобула відчуття власної гідності, на жаль, переживши страшну трагедію, втративши величезну кількість людей. Я бачу її центром Східної Європи, центром побудови нової системи безпеки щонайменше у Європі. Я в цьому переконаний», – сказав Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання, якою він бачить Україну після війни.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що наша держава вже здобула повагу, тож після війни на Україну точно зважатимуть і більше ніколи не ставитимуться як до країни, яку можна тільки жаліти.

«Я також бачу дуже швидке членство України у Європейському Союзі. Чесно вам скажу: я вірю в підписання не лише глобального договору про гарантії безпеки, а й у підписання двосторонніх договорів про гарантії безпеки з нашими провідними партнерами», – зазначив Андрій Єрмак.

«Якщо говорити про внутрішню політику, я гадаю, що ми такі вільні, що нічого іншого, крім демократії, у нас просто в крові немає. Ми просто не приймемо іншого. Влада має бути демократичною, спиратися на фундаментальні цінності, за які ми, власне кажучи, сьогодні й воюємо. Чи будуть якісь зміни саме в політичному устрої, я не знаю. Життя покаже. Найголовніше, щоб у пріоритеті були цінності, за які воює весь український народ», – наголосив він.

Щодо післявоєнних стосунків між Україною та Росією керівник Офісу Президента висловив переконання, що повернення до «братських відносин», про які постійно говорила Росія, неможливе.

«Чи буде це нова «берлінська стіна», чи це буде просто прагматичне співіснування – складно сказати. Передусім тому, що складно сказати, що буде з Росією. Напевно, від цього теж багато залежатиме. Але є великий символізм у тому, що, руйнуючи старі радянські будівлі, інфраструктуру, вони знищили й останній зв'язок України з СРСР. Жодних сентиментів навіть у людей, які жили в Радянському Союзі, більше не буде. І це добре», – сказав Андрій Єрмак.

Як зауважив керівник Офісу Президента, український народ назавжди перегорнув цю сторінку і бачить своє майбутнє у європейському векторі розвитку та західних цінностях.

«Тож будь-які думки про те, як будуватимуться взаємини з Росією в майбутньому, після цієї війни, залежатимуть від того, що буде з цією країною», – підсумував Андрій Єрмак.