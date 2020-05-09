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Прес-конференція Президента України
Прес-конференція Президента України

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Після закінчення епідемії коронавірусу будуть зроблені висновки щодо роботи голів ОДА – Президент України

20 травня 2020 року - 14:05

Після закінчення епідемії коронавірусу будуть зроблені висновки щодо роботи голів ОДА – Президент України

Президент України Володимир Зеленський планує зробити кадрові висновки щодо діяльності голів обласних державних адміністрацій після закінчення епідемії коронавірусу.

«Всі висновки по них – після того, як ми закінчимо (вирішення питань з протидії епідемії. – Ред.) COVID-19», – сказав Глава держави під час прес-конференції у Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що голова Чернівецької обласної державної адміністрації продемонстрував високий рівень професіоналізму під час епідемії. Натомість у деяких інших областях результати роботи очільників ОДА можуть виявитися незадовільними.

«Ця інфекція нам показує, які «захворювання» у нас є в державному апараті. І одразу після COVID-19 будуть рішення, рішучі кроки», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що зараз звільнення голів ОДА може ускладнити роботу з протидії епідемії коронавірусу.

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Прес-конференція Президента України

20 травня 2020 року - 11:28
Прес-конференція Президента України Володимира Зеленського, 20 травня 2020 року
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