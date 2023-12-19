Питання переговорів з РФ може стати актуальним, лише коли Росія буде готова сприйняти документ, розроблений на майданчику Формули миру – Президент

Сьогодні єдиним робочим майданчиком щодо ключових принципів миру в Україні є запропонована нашою державою Формула миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції в Києві.

Глава держави нагадав, що в січні у Швейцарії в межах Давоського форуму відбудеться чергова, четверта, зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру.

«Працюватимемо над тим, щоб ця зустріч зібрала представників усіх континентів, зокрема Глобального Півдня. На цій зустрічі буде опрацьовано п’ять останніх пунктів Формули миру. Перші п’ять пунктів були опрацьовані радниками на попередній зустрічі в кінці жовтня на Мальті», – розповів він.

Володимир Зеленський зазначив, що після цієї зустрічі радників буде робота над організацією першого установчого саміту на рівні лідерів держав. На його переконання, потрібно зробити все, щоб цей саміт відбувся попри всі виклики, які існують у світі. Це означатиме, що світ зберігає увагу до агресивної війни Росії проти України та до Формули миру. За словами Президента, збереженню фокуса уваги на війні в Україні сприяли також його нещодавні закордонні візити до Латинської Америки, США та Європи.

Глава держави пояснив, що на першому Глобальному саміті миру на рівні лідерів напрацьовуватиметься домовленість між країнами щодо фундаментальних положень, які будуть втілені у відповідному документі. А після погодження цього документа всіма державами він може бути переданий представникам Російської Федерації.

«Якщо вона буде готова сприймати той документ, це говоритиме про те, що питання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно неактуальне. Запиту від Росії не бачу, у їхніх діях цього не бачу, у риториці бачу тільки нахабство. І вбивство», – резюмував Володимир Зеленський.