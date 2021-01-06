Питання зниження тарифів на газ для населення обговорили на енергетичній нараді під головуванням Володимира Зеленського

Глава держави поставив уряду завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада під головуванням Володимира Зеленського відбулася в Офісі Президента.

У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.

На нараді було повідомлено, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.