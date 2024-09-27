План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні була зустріч із Дональдом Трампом. Дуже продуктивна й детальна. Я дуже вдячний. І це загалом був наповнений, довгий, надзвичайно важливий тиждень в Америці.

Як ми і планували, сьогодні вирушаємо додому після всіх потрібних перемовин. І всі перемовини саме такі, як потрібні Україні.

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах «Рамштайну» – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення.

Вчора у Вашингтоні ми з Президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення – великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримає наших воїнів та весь наш народ, зокрема є хороші речі для ППО перед зимою. Були зустрічі в Конгресі США – повна підтримка. Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі.

Як ми від початку й прагнули, План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія.

Ми маємо й нові домовленості щодо реконструкції – G7+, більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз. Це аналог нашого формату щодо безпеки: була безпекова декларація «сімки», і на її основі ми зробили безпекові угоди – уже 26, – які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни.

А найголовніше – фронт. Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись. І тепер разом із партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну. Україна має виграти. Це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі.

Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!