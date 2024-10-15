План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків

План перемоги складається з п’яти пунктів – геополітичного, двох військових, економічного та безпекового – і трьох таємних додатків. Президент України Володимир Зеленський представив зміст Плану перемоги під час виступу у Верховній Раді.

Перший пункт – запрошення України в НАТО. За словами Глави держави, факт запрошення України в НАТО може стати фундаментальним для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні.

«Для нас рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт Плану перемоги. Перший і дуже важливий. Свідчення рішучості. Ось що таке запрошення. Безумовне запрошення зараз», – наголосив Президент.

Другий пункт – оборона. У ньому йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів.

Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах РФ, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території.

Він також базується на допомозі партнерів, зокрема в комплектуванні бригад резерву для ЗСУ, посиленні ППО, спільному з партнерами збитті російських дронів і ракет, інвестиціях в українське оборонне виробництво, знятті обмежень на застосування далекобійної зброї, наданні відповідних далекобійних можливостей і супутникових даних та інформації від розвідок у реальному часі.

«Оборонний пункт Плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги», – зауважив Президент.

Третій пункт – стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

«Пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі», – наголосив Глава держави.

Цей пункт також містить таємний додаток. Його вже отримали США, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції.

«Поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання», – зауважив Президент.

Цей пункт також має таємний додаток, який передають лише визначеним партнерам.

П’ятий пункт – безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.

«Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантування безпеки в Європі. Це достойна місія для наших героїв», – підсумував Володимир Зеленський.