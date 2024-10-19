План перемоги та підтримка його реалізації з боку партнерів: Президент зустрівся із міністром Європи та закордонних справ Франції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який здійснив свій перший візит в Україну.

Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави з боку Франції та Президента Макрона.

«Я дуже задоволений результатом нашої останньої зустрічі з Президентом. Нині він один із лідерів, які нас підтримують. Зараз для нас дуже відповідальний період, важкий період, тому дуже важливо зберегти єдність між лідерами навколо України. І я вдячний йому за цю величезну роботу», – сказав Президент.

Глава держави відзначив важливість послідовної військової допомоги, яку Франція надає нашій державі для протистояння російській агресії, а також важливість підготовки й оснащення українських Сил оборони.

У розвиток зустрічі Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона в Парижі 10 жовтня співрозмовники продовжили обговорення Плану перемоги, який є мостом до реалізації Формули миру через дипломатію та організацію другого Саміту миру.

«Велике спасибі за підтримку Плану. І звичайно, нам дуже потрібна допомога, а також активна робота з партнерами щодо консолідації підтримки, особливо в питанні запрошення до НАТО та зміцнення нашої армії, оборонних можливостей, нашого внутрішнього виробництва», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував міністру за успішну організацію Францією 17 жовтня в Парижі тематичної конференції щодо першого пункту Формули миру «Ядерна безпека», у якому ця країна є лідером.

Під час зустрічі також обговорили подальшу реалізацію Формули миру й передумови проведення другого Саміту миру.

На початок листопада Україна підготує спільну мирну рамку, яка також враховуватиме конструктивні позиції країн Глобального Півдня. Це має максимально наблизити проведення другого Саміту миру.