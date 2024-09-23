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План перемоги України містить чітке бачення кроків до справедливого й тривалого миру – Андрій Єрмак

24 вересня 2024 року - 11:15

План перемоги України містить чітке бачення кроків до справедливого й тривалого миру – Андрій Єрмак

План перемоги України, що його Президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. 

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

«Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію», – сказав він.

Андрій Єрмак зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

«Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

У межах дискусії, що відбулася після виступу, очільник Офісу Президента окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Андрій Єрмак також зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

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