План швидкого відновлення України передбачатиме оперативну відбудову соціальної інфраструктури, знищеної російським агресором – Кирило Тимошенко

План швидкого відновлення України (Fast Recovery план) передбачатиме оперативну відбудову об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення, і має врахувати найкращі сучасні будівельні стандарти. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час виступу на засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури у Варшаві.

Кирило Тимошенко зауважив, що нині оцінка збитків нашої країни внаслідок російської агресії становить 750 млрд дол. США.

«Зараз ми працюємо над довгостроковим планом відновлення України. Він визначає перелік національних програм відбудови. У цей план ми включили принцип Build Back Better», – сказав він.

Водночас, як повідомив заступник керівника Офісу Глави держави, за дорученням Президента України Володимира Зеленського проектний офіс «Великого будівництва» та обласні військові адміністрації розробили План швидкого відновлення України.

«Fast Recovery вимагає термінової реалізації, передбачає стовідсоткове відновлення житлового фонду на деокупованих територіях і частини шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ, які необхідно відбудувати зараз, щоб люди могли повернутися додому й отримувати мінімальний набір послуг», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що Fast Recovery план передбачає оперативну відбудову соціальної інфраструктури та є одним із найважливіших елементів довгострокового плану відновлення України.

«Суть плану полягає в максимально швидкому відновленні всієї соціальної інфраструктури з урахуванням найкращих світових практик і технологій для того, щоб швидко й сучасно відбудувати наші міста й села. Fast Recovery – проект відновлення пошкодженої критично важливої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, загальний бюджет Fast Recovery плану становить майже 17,4 млрд дол. США.

«Ці кошти потрібні, щоб відновити 5909 зруйнованих багатоповерхових та 31 034 приватних будинки, 259 шкіл, 205 садочків, 170 медичних закладів, 2070 об’єктів ЖКГ. Через ракетні обстріли, що тривають, ці цифри зростатимуть», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що створено онлайн-платформу, на якій детально відображаються всі пошкодження інфраструктури в Україні.

«Ми також використовуємо супутникові знімки, щоб зібрати факти руйнувань по всій Україні після російського вторгнення на нашу територію. Платформа оновлюється щодня», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі сервіс доступний лише для внутрішнього використання президентською командою, але незабаром доступ до нього планують розширити на партнерів.

«Платформа дає змогу аналізувати такі параметри: геодані про кожну пошкоджену одиницю, її місцезнаходження, розмір, тип (наприклад, багатоквартирний будинок, приватний, лікарня, школа, дитячий садок тощо) і дату, коли було завдано пошкоджень. На цей час на платформі доступна інформація про 69 тисяч знищених одиниць», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко також наголосив, що завдяки співпраці зі Світовим банком на платформі передбачено опцію автоматичного розрахунку прямих і непрямих збитків.

«Жодної ручної роботи, все має бути прозорим і доступним одразу для всіх користувачів платформи. Щойно він (сервіс. – Ред.) буде готовий, ми плануємо зробити презентацію з автоматичного розрахунку вартості. На платформі буде доступний статус відновлення і витрати коштів від донорів», – резюмував заступник керівника Офісу Президента.