ПЛР-тести не виявили коронавірусу у представників Офісу Президента та членів уряду, що повернулися з Франції

Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. У представників Офісу Президента України та членів Кабінету Міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявлено.

У п'ятницю, 12 червня, українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

В Офісі Президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим та соціальне дистанціювання.

Всі працівники регулярно проходять тестування.

Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської.