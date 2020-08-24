Побудова спортивної інфраструктури сприятиме формуванню прогресивнішого та здоровішого соціального життя – Президент під час огляду реконструкції комплексу «Металург» у Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський другий день перебуває на Дніпропетровщині з робочою поїздкою. Глава держави ознайомився з планом реконструкції спорткомплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1». Цей спорткомплекс – найбільший у Кривому Розі. Його оновлення відбуватиметься в межах програми Президента України «Велике будівництво».

Після реконструкції на території будуть нові футбольні поля та спортмайданчики. У самому приміщенні будівлі стадіону облаштують ігрові спортзали, спортзали для важкої атлетики, боксу, фітнесу, карате, греко-римської боротьби.

Наразі комплекс перебуває в аварійному стані, ним ніхто не користується.

Під час огляду Володимир Зеленський попросив запланувати в межах реконструкції наповнення спорткомплексу сучасним обладнанням, а також залучити до його роботи професійних тренерів. Крім того, Глава держави наголосив на необхідності включити в план реконструкції облаштування сучасного парку, розміщеного поряд зі стадіоном, щоб уся територія була місцем відпочинку не лише для спортсменів чи любителів спорту, а й для інших містян.

Загалом стадіон вміщуватиме на трибунах майже 16,5 тис. осіб. Глава держави зауважив, що необхідно по можливості підкоригувати кількість місць, щоб тут могло перебувати до 30 тис. глядачів.

«Я просто пам'ятаю, що 30 тисяч людей у нас заповнювалося. Не тільки ж питання у матчах. У Кривому Розі я не бачу якоїсь великої арени для заходів чи концертів. Мені здається, що найбільша арена на 16 тисяч для Кривого Рогу – це мало», – сказав Президент.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зауважив, що цей об'єкт є дуже важливим для регіону, адже він стане своєрідним магнітом.

«Це буде не лише футбольний стадіон. Це буде розвиток спорту в усій області. Тому що там будуть тренуватися діти. І це буде добре, тому що ми забираємо дітей з вулиць, вони будуть займатися спортом», – сказав міністр.

Володимир Зеленський зазначив, що побудова та ремонт таких інфраструктурних об'єктів, як «Металург», дасть змогу підліткам реалізовувати свої амбіції та азарт. І внаслідок цього соціальне життя українців буде прогресивнішим і здоровішим.

«Ми хочемо показати нашим людям: коли влада є відповідальною, коли не думає тільки про свій інтерес, як було типово для різних політиків у нашій історії, то результат цього можна побачити у вигляді ось таких оновлених великих об’єктів», – розповів Володимир Зеленський під час відвідання території спорткомплексу.

Також Президент наголосив, що по всій Україні потрібно створювати ще більше сучасних умов для спорту, для всіх видів фізичної активності.