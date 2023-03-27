Початок переговорів про вступ України до ЄС є інвестицією в безпечне майбутнє Європи – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» на чолі з її президентом Іраче Перез.

Сторони обмінялися думками про безпекову ситуацію в Україні на тлі протидії російській збройній агресії. У цьому контексті Ігор Жовква відзначив важливу роль Європарламенту в мобілізації загальноєвропейської підтримки навколо України щодо всього спектру питань, які пришвидшують нашу перемогу.

«Вдячні Європейському парламенту за майже два десятки резолюцій протягом останнього року з важливими сигналами на підтримку України в боротьбі проти російської збройної агресії. Окреме місце посідає резолюція від 1 березня 2022 року із закликом надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Розраховуємо на початок у цьому році переговорів про вступ до ЄС. Це стане вагомою інвестицією в безпечне майбутнє Європи», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Співрозмовники детально обговорили формулу миру Президента Володимира Зеленського. Ігор Жовква закликав європарламентарів сприяти участі їхніх країн у практичній реалізації українського мирного плану.

«Україна є країною, яка прагне миру. Ми вдячні багатьом лідерам іноземних держав за вже висловлену підтримку формули миру Президента Володимира Зеленського. Працюємо над проведенням глобального саміту формули миру в найближчій перспективі в одній зі столиць світу за участю лідерів усіх країн, які поділяють принципи Статуту ООН», – зазначив Ігор Жовква.

Сторони обговорили економічну ситуацію в Україні. У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента подякував Європейському Союзу за надану макрофінансову допомогу на 2023 рік.

Співрозмовники також наголосили на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію з боку ЄС і працювати над запобіганням обходу країною-агресором запроваджених санкцій.

Окремо сторони обговорили відновлення пошкоджених унаслідок терористичних атак Росії об’єктів на території України. Ігор Жовква поінформував європарламентарів про потреби нашої країни у швидкій відбудові на деокупованих територіях і закликав європейські держави активно долучитися до цього процесу.