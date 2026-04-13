Подальша підтримка програми PURL і співпраця у сфері виробництва та використання дронів – головні теми обговорення лідерів України та Норвегії

Під час зустрічі в Осло Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили підтримку програми PURL, співпрацю в галузі виробництва та використання дронів, розвиток спільних виробничих проєктів і пріоритети на цей рік щодо співробітництва в різних сферах.

Глава держави подякував Норвегії та Йонасу Гару Стере за сильну підтримку й насамперед відзначив внесок у програму PURL.

«Буквально сьогодні Росія завдала чергового удару по одному з наших найбільших міст – Дніпру, уразивши АЗС. Загинули люди – мої співчуття рідним. Було багато поранених, близько 30 осіб. І сьогодні вночі може відбутися чергова російська атака. У небі над Україною зараз багато “шахедів”, і можуть бути застосовані також ракети», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати постачання засобів для української протиповітряної оборони, та подякував Норвегії за готовність і надалі підтримувати програму PURL.

«Україна залишається ключовим пріоритетом норвезької зовнішньої політики. І сьогодні ми підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Це взаємна співпраця, і ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, адже Україна також багато дає у відповідь», – зазначив Йонас Гар Стере.

Цей документ є першим кроком до Drone Deal, яку лідери ініціювали та домовилися, що команди опрацюють деталі. Президент зазначив, що український досвід уже застосовується на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вдосконалює засоби захисту від «шахедів», переконана, що це слід робити також у Європі, та готова ділитися цим із партнерами.

«Україна також вдячна Норвегії за її незмінну підтримку в енергосекторі. Це дуже допомогло нам під час цієї найважчої зими за всю війну. Дуже дякую тобі, Йонасе. У час великої геополітичної кризи через війну з Іраном Норвегія відіграє ключову стабілізаційну роль для Європи як надійний постачальник енергоносіїв. Важливо, що наша спільна робота в енергетичній сфері триває», – акцентував Глава держави.