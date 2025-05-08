Подальша взаємодія України та Євроюсту: в Офісі Президента відбулася зустріч із президентом агентства ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом.

У зустрічі також узяли участь: в. о. Генерального прокурора Олексій Хоменко, начальник Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Зураб Адеішвілі, радник президента Євроюсту Марлен ван дер Клааув та прокурор зі зв’язку для Євроюсту від України Мирослава Красноборова.

Олег Татаров подякував за ефективне партнерство між Україною та Євроюстом, підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та відзначив ключову роль організації в координації Спільної слідчої групи (JIT) щодо України.

«Ми говоримо про розслідування воєнних злочинів. Це дуже чутливе та важливе питання для нашої країни в притягненні до відповідальності Російської Федерації за злочини, скоєні в результаті російської агресії проти України, та встановленні повної справедливості. Українські органи правопорядку та Офіс Генерального прокурора плідно співпрацюють з Євроюстом у цьому напрямі під час обміну інформацією, формування доказової бази, встановлення осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України, та іншого. І ми дякуємо вам та вашій інституції за постійну допомогу», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

На думку Олега Татарова, покаранню воєнних злочинців сприятиме спецтрибунал, над створенням якого Україна працює разом із партнерами.

Окремо йшлося про конкретні кроки, які мають запобігти використанню Росією товарів подвійного призначення у виробництві ракет і БпЛА.

Також під час зустрічі йшлося про напрями вдосконалення наявних механізмів притягнення до відповідальності осіб за скоєння економічних, корупційних та інших злочинів на території України.

Міхаель Шмід зазначив, що Євроюст готовий обговорювати подальшу взаємодію з правоохоронцями, Офісом Генерального прокурора щодо боротьби з міжнародними злочинцями, зокрема кіберзлочинцями. Він також відзначив роботу міжнародної конференції United for Justice. United for Survivors, у відкритті якої взяв участь.