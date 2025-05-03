Подальший розвиток оборонної, економічної та гуманітарної співпраці: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

Розширення оборонної співпраці, розвиток двостороннього економічного співробітництва та спільні гуманітарні проєкти – ключові теми зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали у Празі.

Глава держави подякував за підтримку України та конкретну спільну роботу, передусім за оборонну співпрацю. Президент зазначив, що чеська артилерійська ініціатива працює дуже ефективно й цього року може дати ще більший результат. Також Україна цінує готовність Чехії допомогти з розвитком української бойової авіації.

«Впевнений, ми й надалі будемо додавати робочих місць та економічного зростання обом нашим країнам завдяки оборонній співпраці, і це вагомий внесок Чехії в безпеку всієї Європи – щонайменше на п’ять років нам є що разом реалізовувати. Дуже багато різних проєктів, багато напрацювань. Чеські компанії знають про всі відповідні перспективи», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про дії України на полі бою. Також ішлося про дипломатію та відмову Росії від пропозицій щодо тривалого припинення вогню. Зокрема, обговорили потребу подальшого тиску на Росію, передусім шляхом посилення санкцій.

Серед інших важливих тем зустрічі – взаємодія на рівні європейських та євроатлантичних структур, співпраця в енергетиці, зокрема розвиток ядерної генерації, спільні інфраструктурні проєкти. Глава держави наголосив, що повністю позбутися енергетичної залежності від Росії можливо, і Чехія це довела.

«​​Ми маємо також спільний потенціал у галузі охорони здоров’я, ми вдячні медичній місії Чехії в Україні й особливо – за допомогу нашим українським ветеранам. Дуже цінуємо допомогу Чехії у відновленні наших медичних закладів, зокрема у Дніпрі, Львові, Рівному, Кривому Розі, Києві, Луцьку», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив зусилля урядовців щодо української громади в Чехії, щиру підтримку та повагу до українців. Зокрема, готується до відкриття Центр єдності для українських громадян.

Петр Фіала запевнив у подальшій підтримці України та наголосив на розвитку двосторонньої співпраці в економічній, оборонній і гуманітарній сферах. Чеські компанії готові брати активну участь у відновленні ключової української інфраструктури. І саме ті, хто вже зараз готується до таких проєктів, матимуть перевагу в майбутньому.

Окремо Премʼєр-міністр відзначив співпрацю у військовій сфері: навчання українських пілотів на F-16 та Gripen, артилерійську ініціативу та посередництво в постачанні важкої техніки.

«Ми беремо активну участь у коаліції охочих, яка готова підтримувати Україну й допомагатиме також у мирні часи. Треба вже зараз це планувати, і ми спільно з коаліцією охочих переконані, що найважливішою для Європи буде сильна українська армія. Україна завжди може на нас розраховувати», – наголосив Петр Фіала.