Поки не почнемо стукати в усі двері, у країні нічого не побудується – Володимир Зеленський про відновлення доріг на Івано-Франківщині

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у нараді з питань розвитку регіону Українських Карпат.

Учасники наради ознайомили Главу держави з проблемами фінансування будівництва доріг та інших інфраструктурних проектів, а також проектом розвитку рекреаційних центрів.

Володимир Зеленський закликав народних депутатів України, які перемогли на позачергових виборах до парламенту в мажоритарних округах, допомагати з коштами для будівництва автошляхів.

Також він звернувся до місцевих чиновників з проханням щодня приділяти увагу проблемам розвитку регіону, щоб досягти розвитку у державі.

«Якщо ви не будете ходити, ставити питання, зустрічатися – не тільки з Президентом, їхати до Києва, поки самі не почнемо стукати у всі двері, щодня говорити про проблеми, нічого в країні не побудується. Тому і ви тут, і я. Давайте працювати», – наголосив він.

Президент підкреслив, що питання будівництва доріг не є його компетенцією, але він змушений приділяти увагу цьому.

Водночас Володимир Зеленський додав, що новий голова ОДА Денис Шмигаль підготує план розв’язання проблеми будівництва доріг у регіоні.

Також Президент України закликав представників місцевих громад перед тим, як просити про допомогу щодо виділення коштів з державного бюджету для зведення інфраструктурних проектів, надавати відповідні проекти з кошторисом.