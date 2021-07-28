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Поки «Північний потік – 2» не запущений, Україна активно веде переговори для захисту своїх інтересів – Глава держави

19 серпня 2021 року - 20:34

Поки «Північний потік – 2» не запущений, Україна активно веде переговори для захисту своїх інтересів – Глава держави

Час, необхідний для запуску газогону «Північний потік – 2», Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Новая газета».

Глава держави зауважив, що тема «Північного потоку – 2» – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

«Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення «Північного потоку – 2» залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, навіть після закінчення будівництва цього трубопроводу є ймовірність, що він не запрацює.

Коментуючи наміри США та Німеччини інвестувати мільярд доларів у відновлювану енергетику України як компенсацію збитків від запуску проекту «Північний потік – 2», Володимир Зеленський наголосив, що наша країна втратить від припинення транзиту газу через свою територію близько 2 млрд дол. на рік.

Крім того, може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

«Північний потік – 2» – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти», – зазначив Глава держави.

На думку Президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.

«Технічно ми навіть змогли б транспортувати «зелений» водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку», – резюмував він.

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