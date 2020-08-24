Політичні радники лідерів країн – учасниць Нормандського формату підтримали заклик України щодо вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню

Українська делегація у складі, зокрема, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, члена української делегації в ТКГ Андрія Костіна у п'ятницю в Берліні взяла участь у зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

До української делегації також увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Українська сторона висловила подяку організаторам зустрічі за посередництво та надання майданчика для перемовин.

Делегація України вкотре засвідчила величезне прагнення українського народу до встановлення миру на нашій землі.

Учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «Нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі.

Учасники підтримали заклик України щодо необхідності вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

За словами Андрія Єрмака, Україна зробить усе, щоб зберегти перемир’я та не дати його зірвати.

«Ми, як ніхто, зацікавлені, щоб більше не гинули українські військовослужбовці і мирні громадяни, як це відбувалося шість років поспіль», – наголосив керівник Офісу Президента України.

Під час зустрічі велику увагу було приділено питанням взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом.

Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн – учасниць «Нормандської четвірки» впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання Паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в Нормандському форматі.