Політика Росії щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки – Дарія Зарівна під час виступу на форумі GLOBSEC

Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. Про це операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна заявила, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025.

Вона наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

«Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах», – зазначила радниця керівника Офісу Глави держави.

Дарія Зарівна поінформувала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Вона також наголосила на тому, що важливо підтримувати процес реінтеграції дітей після повернення.

«Кожна дитина повертається в родину – рідну або прийомну. Вона отримує індивідуальний план супроводу, допомогу психологів, соціальних працівників, юристів і педагогів. Ми будуємо систему багатогалузевої підтримки», – зауважила вона.

Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри.