Польща готує до передачі Україні 45-й пакет підтримки – Дональд Туск під час розмови з Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував польському народові за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного російського вторгнення та особисто Прем’єр-міністру за його принципову реакцію на останній обстріл з боку РФ і спроби припинити політичну ізоляцію російського диктатора.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили продовження оборонної співпраці. Прем’єр-міністр повідомив, що Польща готує до передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

Окрема увага – очікуванням від головування Польщі у Раді ЄС у першій половині наступного року. Президент висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших.

Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки.

Лідери домовилися активізувати особисті контакти та провести зустріч до кінця цього року.