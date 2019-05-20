Помічник Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави відвідав Закарпатську область, що постраждала від паводка, та зустрівся з родиною загиблого школяра

Помічник Президента України Андрій Єрмак 27 травня відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область, яка постраждала від паводка.

Зокрема, він побував у Воловецькій загальноосвітній школі, де загинув 11-річний Сергій Церуш. Хлопець вийшов подивитися, як піднялася вода у річці Вича, і його понесла течія. Трагедія сталася під час перерви. Територія закладу не була відгороджена від річки парканом. Помічник Глави держави поспілкувався щодо розслідування ситуації з директоркою школи та начальником районного відділу поліції. Він також висловив переконання, що відповісти за те, що сталося, мають представники навчального закладу. Крім цього, школу потрібно обгородити, щоб уникнути повторення трагедії.

«Це була халатність. Хоча мені спробували розповісти, що це нещасний випадок», – сказав Андрій Єрмак.

Він також передав слова співчуття від Володимира Зеленського батькам загиблого та підкреслив, що справедливе розслідування цієї справи – принципове питання.

Про безпеку учнів ішлося й під час наради, яка відбулася в Ужгороді під головуванням в. о. Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослава Галаса. Помічник Президента наголосив на необхідності перевірити всі навчальні заклади, що розташовані поблизу відкритих водойм, щодо ризиків у разі надзвичайних ситуацій і на персональній відповідальності їхніх керівників. Також він підкреслив важливість напрацювання й реалізації превентивних заходів для запобігання паводкам.

«Для Президента життя, безпека й добробут кожного українця – пріоритет його політики та його команди», – наголосив Андрій Єрмак.

Він також додав, що незабаром буде представлено нового очільника облдержадміністрації.

Крім цього, Помічник Президента побував у с. Котельниця Воловецького району, де через стихійне лихо зруйновано міст через річку Латориця, та в с. Великі Ком’яти Виноградівського району, де зустрівся з місцевими фермерами, чиї господарства підтопило.

Нагадаємо, 24 травня Президент України Володимир Зеленський видав Указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей. У документі, зокрема, йдеться про доручення Уряду забезпечити взаємодію з місцевою владою, вирішити фінансові питання з ліквідації наслідків негоди, забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності.