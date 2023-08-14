Понад 1300 дітей із батьками з 218 великих прийомних родин відпочили в Карпатах завдяки Olena Zelenska Foundation

Перша леді України Олена Зеленська відвідала «Артек-Буковель» – дитячий центр оздоровлення та відпочинку, відкритий на території найбільшого в країні туристичного комплексу «Буковель». Програма табору орієнтована на всі вікові групи, що дає змогу розвиватися та вдосконалювати набуті вміння й навички.

Цьогоріч Оlena Zelenska Foundation у співпраці із закордонними меценатами організувала тут літній відпочинок для дітей і батьків із великих прийомних родин (так званих дитячих будинків сімейного типу, ДБСТ).

«Навіть у мирний час виїхати на відпочинок разом – усім разом, усією родиною – було для таких великих сімей недосяжною мрією. Ми в Olena Zelenska Foundation від початку опікуємося великими прийомними родинами та дуже хотіли подарувати їм повноцінне літо й можливість відпочити разом, сім’єю, хоч би якою великою вона була. Завдяки іноземним партнерам, яких залучаємо до наших проектів, нам вдалося подарувати цього літа відпочинок у Карпатах 1357 дітям і батькам із 218 великих прийомних родин», – розповіла дружина Президента.

Під час шести змін табору в ньому побували сім’ї з Херсонщини, Миколаївщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, а також зі Львівщини, Хмельниччини, Тернопільщини, куди великі прийомні родини з інших регіонів були змушені переїхати через російське вторгнення та втрату житла.

Олена Зеленська зустрілася з прийомними сім’ями, які відпочивають у таборі «Артек-Буковель», зокрема:

- з родиною В’ячеслава та Оксани Паскевичів, яка переїхала на Львівщину з Дніпропетровської області через втрату житла внаслідок російської агресії. В родині восьмеро прийомних дітей;

- з родиною Маргарити та Ігоря Антипчуків, які виховують десятьох дітей. ВПО зі Слов'янська Донецької області, нині проживають на Житомирщині;

- з родиною Тетяни Юричко та Сергія Гашенка з Пологівського району Запорізької області. Зараз проживають у м. Стрий, у родині семеро прийомних дітей;

- з родиною Катерини та Олексія Тарусіних, де виховується десятеро дітей. До повномасштабної війни сім’я проживала в селі Олександрівка Краматорського району Донецької області. Зараз – на Житомирщині.

«Дуже рада бачити їх тут, у таборі «Артек-Буковель». Дітей і батьків з усієї країни – радісних, усміхнених, безтурботних. Можливо, вперше за довгий час. Так впливають Карпати й особлива атмосфера табору Але і ще дещо. Це відчуття потрібності й важливості – для своєї країни, співгромадян, усіх, хто поряд. Хочеться, щоб усі батьки й діти, усі родини в Україні відчували саме це», – сказала Олена Зеленська.