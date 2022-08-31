Понад 20 країн світу організували літній відпочинок для українських дітей

Перша леді Олена Зеленська розповіла про ініціативу з організації літнього відпочинку для українських дітей, яку реалізували посольства України за кордоном.

«Три місяці тому я звернулася до колег – перших леді – та наших посольств у різних країнах з проханням організувати для українських дітей літній відпочинок, щоб попри війну вони відчули літо, безтурботність, дитинство», – повідомила вона.

За словами дружини Президента, її задум втілили у понад 20 країнах світу: відпочити й відчути турботу змогли тисячі тимчасових переселенців, дітей військовослужбовців та працівників МВС, дітей-сиріт.

Зокрема, Міністерство освіти і науки Латвії організувало спільні літні табори для українських і латвійських школярів. Крім того, представники місцевого самоврядування у восьми містах відкрили літні табори виключно для маленьких українців. На сьогодні там відпочило понад 3 тис. дітлахів.

У Хорватії з ініціативи українського посольства, МВС та у співпраці з мерами міст і регіональними органами влади цього літа оздоровилися понад 630 дітей захисників України та 36 дітей працівників органів структури Міністерства внутрішніх справ.

Союз литовських стрільців декілька років поспіль організовує літні табори та приймає дітей з України. Цього року в таборах взяли участь близько 50 українських дітей.

У Грузії дитячі проекти охопили понад 1,5 тис. осіб. У чотирьох містах були організовані літні табори для дітей-переселенців. За сприяння МЗС Грузії та у співпраці з Київською міською державною адміністрацією організовано літній відпочинок для понад 50 маленьких українців, батьки яких загинули, поранені або зникли безвісти.

У грецьких таборах побували та відпочивають нині понад 1,2 тис. дітей з України та дітей, чиї батьки отримали в Греції тимчасовий захист у зв’язку з війною.

У Словенії в літніх таборах оздоровилися понад сто дітей з України. Також було організовано відпочинок для 12 сімей українських переселенців.

У Німеччині завдяки ініціативі парламенту Вільного і Ганзейського міста Гамбурга протягом трьох днів знаменита міська ратуша була відкрита для понад 1,5 тис. українських дітей та їхніх родин.

У Швеції триває відпочинок у літньому таборі для 40 українських дітей, який було організовано за підтримки мерії Стокгольма та мерії Києва.

У Швейцарії приватна школа Lemania надала для юних українців десять місць у літньому таборі з можливістю вивчати англійську або французьку мови та брати участь у туристичній програмі по Женевській Рив’єрі. Також школа надала вісім стипендій на освіту для підлітків та дві стипендії на річне навчання.

Чехія організувала літній табір для 30 дітей українських військовослужбовців на відпочинковій базі Міністерства оборони у Крконошах. Також у Празі працює денний табір для маленьких українців віком від 2 до 10 років, послугами якого скористалися до 60 дітлахів.

У літніх таборах в Австрії цього літа відпочили понад 220 дітей з України (з них 54 дитини – пацієнти лікарні «Охматдит»). Також запланований табір ще для 30 дітей. Літній відпочинок для маленьких українців був організований доброчинними організаціями Kiwanis, Rotary та Lions.

У Римі (Італія) влаштували безкоштовний літній табір Atlantia4Ukraine для українських дітей віком від 4 до 14 років та їхніх батьків. Табір відвідали близько 2 тис. осіб.

Міністерство освіти, спорту та молоді Кіпру в липні організувало літній табір для українських дітей з родин військовослужбовців ЗСУ. 34 підлітки з України відвідали пластовий юнацький табір у горах Троодос. Ще 150 дітей відпочили в таборі «Крила». Крім того, кіпрська компанія ASBIS профінансувала відпочинок 150 дітлахів у приватній школі-інтернаті під Києвом.

У Португалії за підтримки Фонду Галуста Гюльбенкяна, Посольства України, освітніх та громадських організацій проводилися численні екскурсії та розважальні поїздки. Так, у поїздці до таборового містечка MyCamp взяли участь 300 українських дітей, з яких близько 200 – з родин переселенців. На екскурсії до Badoca Safari Park побували 325 дітей, у містечку професій KidZania – 300 українських дітей, які тимчасово проживають у Португалії. До аквапарку у м. Лейрія поїхали 200 дітей з батьками. Також було організовано юнацький відпочинково-виховний табір «Українська мрія», у якому побували близько ста дітей з України, котрі отримали тимчасовий притулок у Португалії.

Чорногорія організувала літній відпочинок для понад 200 дітей з родин українських переселенців.

В Албанії за підтримки Міністерства оборони України в межах проекту з оздоровлення сімей військовослужбовців ЗСУ забезпечено прийняття та розміщення 186 членів родин захисників. Крім того, у межах проекту «Освіта єднає» організовано відпочинок на березі Адріатичного моря 179 українських переселенців (діти з матерями).

В Естонії за підтримки українського посольства в літніх таборах, які були організовані в чотирьох містах, відпочило близько 280 дітей з України.

З ініціативи дружини Президента Фінляндії Єнні Хаукіо та за підтримки Посольства України в будівлі Національного музею (Suomi Kansallismuseo) працював безкоштовний денний літній табір для українських дітей під назвою Ukrainian Children Activity Center Helsinki. Цей табір відвідало близько 170 українських дітей. Також у Гельсінкі організували безкоштовний літній мистецький табір для підлітків з України. Загалом його відвідали 20 дітей. А за сприяння мерії Тампере було організовано приїзд київських дітей у кемпінг Sorja`s Best.

У різних містах Туреччини за підтримки благодійників були організовані табори, у яких загалом відпочили майже 500 дітей із різних областей України. Крім того, для малечі влаштовували різноманітні екскурсії, була організована участь у Міжнародному фестивалі культури та мистецтва. Українським дітям було надано можливість вивчення турецької мови та ініційовано створення служби психологічної підтримки. Туреччина організувала для дітей українських тимчасових переселенців низку екскурсій, а саме поїздки до «Динопарку» (600 дітей), дитячого парку «Тенефюс» (200 дітей), акваріума Анталії (200 дітей), а також морську прогулянку (50 дітей). Крім того, спільно з Міноборони України в Анталії було створено оздоровчий табір, у якому побували 350 членів родин військовослужбовців, зокрема 210 дітей.

У Киргизстані за підтримки Посольства України організовано відпочинок для 14 сімей (10 дітей) з України у пансіонаті на березі озера Іссик-Куль.

Японія прийняла на відпочинок близько 20 маленьких українців. Зокрема, на півострові Ното працював табір Young Mariners Program від японської філії міжнародної організації яхтспорту ISPA (для чотирьох українських і чотирьох японських підлітків). У м. Тобе було організовано відпочинок для шести дітей з України, а на острові Хічіджоджі муніципалітету Токіо відпочило 12 українських дітей.

«Завжди кажу, що окреме завдання дорослих зараз – відвоювати для наших дітей дитинство, повернути їм те, що забрала російська агресія: відчуття безпеки та довіру до світу, його можливостей, відкритих перед ними. Гадаю, завдяки зусиллям стількох країн і наших посольств це вдалося. Дякую всім причетним за літо для наших дітей!» – резюмувала Олена Зеленська.