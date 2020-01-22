Понад 200 приймальних відділень має з’явитися в Україні до кінця року – Президент

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця року забезпечити функціонування понад 200 приймальних відділень екстреної медичної допомоги в країні.

«У нас дуже багато лікарень по всій Україні, і ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві (Міністерстві охорони здоров'я України. – Ред.), і 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. І це тільки початок, і люди це обов’язково побачать», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в Борисполі Київської області.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що всі лікарні, які матимуть контракти з Національною службою здоров’я, незалежно від їхнього статусу отримають кошти на надання медичних послуг.

«Загалом мова про 72 мільярди гривень, котрі ми віддали на Національну службу здоров’я, щоб проплачувати медичні послуги», – зазначила вона.

Голова МОЗ підкреслила, що створення опорних лікарень не означає закриття інших медичних закладів. Це будуть багатопрофільні лікарні, в які мають швидко доправляти хворого для надання екстреної медичної допомоги, і де наявні фахівці різних профілів, «щоб максимально швидко надати допомогу і врятувати життя».

«Кожна область має госпітальну раду, яка може переглянути свої маршрути направлення по екстреній допомозі та надати свої пропозиції, які опорні лікарні у них мають бути», – сказала Зоряна Скалецька.