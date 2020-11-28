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Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів
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Понад 900 українських жінок отримали звання «Мати-героїня» – указ Президента

15 грудня 2020 року - 17:40

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 568/2020 від 15 грудня 2020 року «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей відзначено 901 українську жінку.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

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