Попри пандемію, необхідно розвивати економіку, чому сприяють спільні проекти – Президент на зустрічі з французьким інвестором

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним виконавчим директором компанії ALSTOM Анрі Пупар-Лафаржем та обговорив перспективи співпраці в залізничній галузі.

Глава держави наголосив на зацікавленості України в реалізації спільних проектів. «Попри коронакризу, яка триває в усьому світі, економіки країн повинні розвиватися, і фундаментом для цього є спільні проекти. Для нас у пріоритеті проекти, орієнтовані на додану вартість та збільшення кількості робочих місць. Саме тому інфраструктурні проекти є важливими для України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні цього року активно реалізується програма будівництва автошляхів – з 25 тис. км пріоритетних доріг державного значення у 2020-му побудовано понад 4 тис. км доріг. Крім того, проводиться робота для розвитку водного транспорту. Окремо Володимир Зеленський відзначив українську залізницю, яка є однією з найбільших у Європі: її протяжність – близько 22 тис. км.

Анрі Пупар-Лафарж зауважив, що компанія розглядає співпрацю не лише в частині модернізації рухомого складу української залізниці, а й як тривале співробітництво для технічного обслуговування парку локомотивів та створення в Україні робочих місць. Забезпечення локалізації частини виробництва в Україні дозволить не лише стимулювати розвиток вітчизняного промислового потенціалу, а й допоможе українським виробникам з виходом на експортні ринки через включення у глобальні ланцюги постачання. Володимир Зеленський відзначив, що такі проекти є надзвичайно важливими.

Довідка. Французька машинобудівна компанія ALSTOM є одним зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту.