Посилення оборонної співпраці: в Офісі Президента відбулися зустрічі з делегацією МЗС Нідерландів і Центру гуманітарного діалогу

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із директором департаменту Міністерства закордонних справ Нідерландів з питань безпекової політики Ваутером Юргенсом і директором департаменту Європи Еріком Вестстрате.

Ігор Жовква подякував Нідерландам за тверду підтримку України протягом тисячі днів опору повномасштабній агресії Росії та окремо відзначив військову, фінансову, гуманітарну допомогу країни на загальну суму майже 9 млрд євро, а також вагомий внесок у посилення протиракетної оборони України.

Окрема увага – безпековій ситуації в Україні на тлі посилення масованих російських ракетних ударів перед початком зими. Україна та Нідерланди домовилися продовжувати роботу з партнерами для зміцнення захисту українського неба.

На зустрічі також обговорили поглиблення двосторонньої співпраці у сфері виробництва зброї та посилення колективної безпеки у Європі.

«Ми у Європі маємо більше інвестувати в забезпечення оборонних потреб і витрачати більше на безпеку. Вдячні Нідерландам за інтерес до підтримки українського виробництва озброєння. Розраховуємо на відповідний внесок із метою нарощування його виробництва», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

З делегацією МЗС Нідерландів, а також представниками Центру гуманітарного діалогу Девідом Горманом, Крістаном Бобочеа, Станіславом Середою зустрілися радники керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна та Олександр Бевз. Сторони обговорили імплементацію Формули миру, шляхи досягнення справедливого, стійкого та всеосяжного миру для України та узгодили подальші кроки для зміцнення підтримки нашої держави в цьому напрямі в умовах посилення ескалації з боку кремлівського режиму.