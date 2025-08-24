Посилення ППО, фінансування оборонного виробництва та гарантії безпеки: Президент зустрівся з віцеканцлером Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Це перший його візит до України з моменту вступу на посаду, який Ларс Клінгбайль розпочав з ушанування біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі полеглих українських героїв.

«Для нас це такий важливий сигнал. Дуже дякуємо за це. Ми вдячні Німеччині – уряду, народу Німеччини – за дуже сильну допомогу з початку цієї війни. Це друга за обсягом допомога у світі, перша у Європі. Загальна допомога – близько 50 мільярдів за час війни. Дуже сильна підтримка наших людей, військових і цивільних», – наголосив Глава держави.

Одна з ключових тем обговорення – посилення української протиповітряної оборони. Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва.

Окремо йшлося про фінансування українського виробництва дронів, зокрема далекобійних та перехоплювачів, а також про можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Німеччина однією з перших у Європі долучилася до її реалізації та вже виділила 500 млн дол.

Президент і віцеканцлер приділили особливу увагу дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки. Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Україна розраховує, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій.

«Нам потрібна безпека в небі та на морі, не лише на землі. Тому є багато речей. Ми над цим працюємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що одним із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки є сильна українська армія, яка потребує фінансової підтримки, розвитку виробництва озброєнь і підготовки військових. Сторони обговорили продовження й розширення тренувальних програм для українських захисників у Німеччині.

Ларс Клінгбайль зауважив, що зараз лише почалися дискусії щодо гарантій безпеки. Важливо, що Сполучені Штати Америки дали чіткий сигнал про готовність брати в них участь.

«Зараз ідеться про те, щоб усім разом зрозуміти, що має бути в підсумку. Тобто має бути певний пакет, який гарантує, що Росія знову не нападе. Щоб РФ боялася напасти на Україну. І про це ми мусимо говорити», – сказав віцеканцлер.

Також під час зустрічі говорили про підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі та важливість відкриття переговорних кластерів цьогоріч.