Посилення ППО, спільне виробництво дронів і повернення дітей, яких викрала Росія: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лідери обговорили дипломатичну роботу для досягнення реального й чесного миру, посилення протиповітряної оборони України, продовження енергетичного співробітництва, напрацювання з партнерами гарантій безпеки та повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Глава держави висловив вдячність Норвегії за постійну та системну допомогу Україні, зокрема за посилення ППО. Йонас Гар Стере підтвердив, що Норвегія разом із Німеччиною профінансують закупівлю двох систем Patriot і ракет до них.

Володимир Зеленський також подякував за постачання систем NASAMS і висловив сподівання на їх спільне з Норвегією виробництво.

«Партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії в цій сфері буде взятий також іншими партнерами, іншими країнами, зокрема Скандинавськими державами», – сказав Президент.

Під час зустрічі детально обговорили оборонні потреби України, ситуацію на фронті, можливості українських воїнів, ключові загрози та програми співпраці для закупівлі зброї. Норвегія приєдналась до натовської програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів.

Прем’єр-міністр анонсував, що наступного року Норвегія збереже такий самий рівень допомоги, як і цьогоріч. Частина коштів буде спрямована на фінансування українського виробництва дронів. Глава держави наголосив, що безпілотники, зокрема далекобійні, мають стати одним із чинників примусу Росії до миру.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили дипломатичні перспективи та роботу щодо гарантій безпеки для України.

«Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих, і Україна сподівається, що Норвегія практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народу, нашій державі, усім у Європі», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Норвегії переконаний, що сильна та забезпечена українська армія стане однією з найбільших і найважливіших гарантій безпеки України в майбутньому.

«Тривають обговорення з партнерами щодо надійних гарантій безпеки, які будуть упроваджені після досягнення сталого миру для того, щоб уникнути повторної агресії щодо народу України. Норвегія є частиною цих обговорень від самого початку й буде надалі», – заявив Йонас Гар Стере.

Лідери також говорили про важливість тиску на Росію. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере мають спільну позицію: санкції повинні бути чинними, доки Росія не припинить свою агресію та окупацію українських земель.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр обговорили енергетичну співпрацю. Норвегія запевнила в тому, що допоможе Україні пройти зимовий період. Вже є рішення щодо підтримки українських закупівель газу. Україна розраховує на наступні кроки з боку Норвегії.

«Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу», – сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу лідери приділили поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Норвегія є активною учасницею Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, створеної в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Сторони домовилися продовжити співпрацю для того, щоб усі українські діти повернулися додому.