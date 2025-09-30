Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та надання 8,5 млрд дол. допомоги цього року.

Лідери обговорили продовження оборонної підтримки, зокрема посилення ППО та фінансування виробництва дронів в Україні.

Важливий фокус зустрічі – протидія російським загрозам. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обмінялися думками щодо порушення повітряного простору, зокрема дронами, у Норвегії, Польщі, Данії, Румунії та Естонії.

Також говорили про ініціативу Євросоюзу щодо створення «Стіни дронів». Україна готова поділитися з Норвегією досвідом боротьби з російськими дронами та гібридними атаками загалом.

Окрему увагу приділили ініціативі PURL, що спрямована на закупівлю озброєнь у США за кошти партнерів. Президент подякував за те, що Норвегія однією з перших долучилася до цієї програми та зробила внесок на суму 150 млн дол.

Крім того, сторони обговорили енергетичну підтримку України. Глава держави висловив вдячність Норвегії за виділення 100 млн дол. на імпорт газу.