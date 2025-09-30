Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

2 жовтня 2025 року - 11:38

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили протидію загрозам із боку Росії

2 жовтня 2025 року - 11:07

Ми повністю готові до відкриття першого кластера в переговорах щодо членства у Євросоюзі – Президент під час онлайн-звернення до учасників засідання Європейської ради

1 жовтня 2025 року - 21:30

Важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій – звернення Президента до учасників засідання Європейської ради

1 жовтня 2025 року - 20:31

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем'єр-міністра Норвегії

2 жовтня 2025 року - 11:38

Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та надання 8,5 млрд дол. допомоги цього року.

Лідери обговорили продовження оборонної підтримки, зокрема посилення ППО та фінансування виробництва дронів в Україні.

Важливий фокус зустрічі – протидія російським загрозам. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обмінялися думками щодо порушення повітряного простору, зокрема дронами, у Норвегії, Польщі, Данії, Румунії та Естонії.

Також говорили про ініціативу Євросоюзу щодо створення «Стіни дронів». Україна готова поділитися з Норвегією досвідом боротьби з російськими дронами та гібридними атаками загалом.

Окрему увагу приділили ініціативі PURL, що спрямована на закупівлю озброєнь у США за кошти партнерів. Президент подякував за те, що Норвегія однією з перших долучилася до цієї програми та зробила внесок на суму 150 млн дол.

Крім того, сторони обговорили енергетичну підтримку України. Глава держави висловив вдячність Норвегії за виділення 100 млн дол. на імпорт газу.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
