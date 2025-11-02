Посилення ППО та розширення програми PURL – Президент зустрівся з представниками країн при НАТО

У Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО.

Глава держави подякував партнерам за підтримку та відзначив внесок кожної з країн у захист України. Передусім Президент висловив вдячність Німеччині за системи Patriot, США – за можливість купувати озброєння та системи ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції – за ракети, Канаді та Нідерландам – за внески в ініціативу PURL, а також усім іншим країнам за їхню підтримку й допомогу. Володимир Зеленський закликав приєднуватися до програми PURL усі країни, які ще не є її учасниками.

«Дякую всім вам за те, що приїхали в Україну, до Києва. Для нас це дуже важливо й символічно, і, звичайно, це дуже важливий сигнал підтримки. Дякую вам, що Україна, українці можуть розраховувати на ваші країни, що ми можемо розраховувати на підтримку НАТО, на лідерів ваших держав. Це важливо під час війни», – сказав Президент.

Під час зустрічі детально обговорили можливості для зміцнення захисту української енергетики перед початком зими: закупівлю додаткових систем ППО, ракет до них, а також посилення бойової авіації України.

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО зазначив, що триває узгодження листопадових і грудневих пакетів допомоги відповідно до потреб України.

«Я хочу переконатися, що все працює, що військові отримують усе необхідне, що системи ППО Patriot, ракети PAC-3, PAC-2 доправляються якнайшвидше, щоб ви могли захищати критичну інфраструктуру, коли наближається зима», – наголосив Метью Вітакер.

Також під час зустрічі обговорили посилення тиску на Росію. Глава держави подякував США за санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла», а також Євросоюзу – за 19-й санкційний пакет. Володимир Зеленський закликав продовжити роботу в цьому напрямі, щоб посилити тиск на Росію та змусити її до припинення війни.

Участь у зустрічі взяли постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер, постійний представник Німеччини при НАТО Детлеф Вахтер, постійний представник Франції при НАТО Девід Цвах, постійний представник Італії при НАТО Алессандро Аццоні, постійний представник Польщі при НАТО Яцек Найдер, постійний представник Канади при НАТО Гайді Гулан, заступник постійного представника Великої Британії при НАТО Інгрід Саусворт, заступник постійного представника Нідерландів при НАТО Ханс Сандее, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць, Надзвичайний і Повноважний Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Гайко Томс, тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, тимчасовий повірений Франції в Україні Себастьєн Сюрен, заступники послів Великої Британії та Італії в Україні Шарлотта Сурен та Франченско Пеше.