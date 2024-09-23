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Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – виступ Президента України під час пленарного засідання Саміту майбутнього
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Посилення співпраці та активізація спільної роботи на міжнародних майданчиках: Володимир Зеленський зустрівся з Нарендрою Моді

24 вересня 2024 року - 01:49

Посилення співпраці та активізація спільної роботи на міжнародних майданчиках: Володимир Зеленський зустрівся з Нарендрою Моді

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. 

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту Прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

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