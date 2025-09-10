Посилення тиску на Росію, гарантії безпеки та вступ України до Євросоюзу: в Офісі Президента відбулася зустріч із французькою делегацією

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із міністром-делегатом із європейських справ при міністрові Європи та закордонних справ Франції Бенжаменом Аддадом.

Ігор Жовква подякував Франції та особисто Бенжамену Аддаду за всебічну підтримку України.

Ключова увага під час зустрічі – підготовці до заходів на рівні лідерів у Нью-Йорку під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, зокрема до п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи та засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під співголовуванням Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Ігор Жовква та Бенжамен Аддад скоординували подальші кроки у продовження зустрічі коаліції охочих, яка відбулася в Парижі 4 вересня. Ішлося, зокрема, про співпрацю з партнерами, передусім зі США, для посилення санкційного тиску на Росію та фіналізацію ключових компонентів гарантій безпеки для досягнення реального миру.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо запровадити повний комплекс жорстких санкцій проти Росії, зокрема в межах підготовки 19-го санкційного пакета Євросоюзу.

Окрема увага – обговоренню прогресу України на шляху до членства у Європейському Союзі.

«Україна та Молдова майже завершили процес скринінгу, який пройшли разом. Наші країни готові до відкриття із Європейським Союзом першого кластера в межах переговорів про вступ», – зазначив Ігор Жовква.