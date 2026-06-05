Посилення тиску на Росію, потреби української ППО та відкриття переговорних кластерів щодо членства у Євросоюзі: відбулася зустріч президентів України та Естонії

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонії Аларом Карісом.

Глава держави подякував Естонії за організацію саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

«Головне, що сьогодні дуже важливо, – підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Євросоюзу, Групи семи й НАТО. Червень і липень у цьому році можуть визначити дуже багато», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалося, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті міцні, є сильний вплив нашої далекобійності на російську логістику, нафтопереробку та військове виробництво, що вже призвело до дефіциту бензину та відсутності нормального зв’язку в тимчасово окупованому Криму та частині російських регіонів.

«Російський бюджет – із пробоїнами. Треба тиснути далі й вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні у форматі Е3, а сьогодні в нашому форматі NB8 і далі на саміті ЄС будемо говорити саме про це – як Європі бути в перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос у перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, під час учорашньої розмови з представниками Президента США обговорили, що Америка готова активно підключатися до дипломатичних процесів.

Президент України зазначив, що поки триває війна, пріоритетом для України залишається ППО. Під час зустрічей в Естонії Глава держави детально обговорив із лідерами країн, які можуть допомогти, потреби України: внески в програму PURL і двосторонню роботу, серед іншого щодо антибалістики.

Окрема увага – очікуванням України на сильні політичні рішення Європейського Союзу.

«Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства, і саме зараз, на найближчих зустрічах ЄС, мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. І важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті й щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що Україна є невід'ємною частиною Європи.

«Місце України – у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття всіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа – зараз, у червні, – тому що вже більше немає жодних перепон», – сказав він.

Говорили й про запровадження нових пакетів санкцій проти Росії. Глава держави зазначив, що Балтійське та Північне моря не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту. Президент Естонії підтримав необхідність посилення тиску на РФ, зокрема застосування сильніших обмежень щодо російських енергетичних ресурсів.

За словами Алара Каріса, потрібно звернути увагу й на спроби нормалізувати участь Росії в міжнародному спорті та культурі.